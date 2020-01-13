◎政黨票最高！民眾黨可望拚新竹市長

民眾黨在2020大選拿下5席不分區立委，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲誓言讓民眾黨在2022縣市長選舉遍地開花，由於民眾黨在新竹市拿下不錯的政黨得票率，準立委蔡壁如13日透露，應該是柯文哲家鄉效應，有在討論是否推派市長人選。

◎新黨不解散 重新思考角色定位

新黨今年政黨票得票率僅1％，讓新黨一度傳出將解散，新黨發言人王炳忠今表示，經黨內討論後，大家認為新黨路線並沒有錯誤，應不致於走向解散，不過對於將來跟國民黨的關係，還有接下來發展的路線可能會有所調整，今天晚間會舉行內部會議討論。

◎酒後打死母 逆子判無期徒刑定讞

高雄曾姓男子前年酒後向72歲的母親索取提款卡領錢買菸酒，因遭對方拒絕他竟活活打死母親；最高法院維持歷審判決，認定曾男手段凶殘、母親死狀甚慘，量刑本不應從輕，但考量他非直接故意殺人且並非完全泯滅良心，依家暴殺人罪判處無期徒刑確定。

◎分屍凶嫌疑留遺書 鄰居直呼毛毛的

涉嫌犯下殺害鄧姓女華僑，並分屍棄置於基隆山區的主嫌林國平今傍晚疑似躲至七堵一處公寓輕生，附近一名王姓鄰居回憶昨天中午與林嫌擦身而過，感覺可疑報案，從警方提供影片指認確認為林男，現在回想仍直呼「毛毛的！」

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(中時電子報)