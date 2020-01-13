對於當前兩岸關係，前國安會秘書長蘇起曾提五個如果，目前已經實現兩個，現在剩下的三個，如果真的實現，兩岸將地動山搖、崩壞的可能性就會往上拉高到60、70％。

蘇起在去年12月接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚的專訪，蘇起直言現在兩岸關係，有五個如果，1如果香港11月的區域議會的選舉是民主派大勝，等同是對一國兩制的否定；2是如果明年1月11日總統大選，蔡英文連任；3是如果北京研判民進黨會「長期執政」；4是如果美國過度介入，導致蔡英文連任；最後是如果因此造成大陸內部壓力與反撲。

而2020總統大選最終結果，總統蔡英文再度連任，國民黨大敗。對此，蘇起接受《聯合報》專訪，他指出，香港選舉建制派失利，蔡今也確定連任，現在這兩個如果皆已實現，剩下三個如果，但最重要的是，若最後大陸領導人習近平無法抵抗中南海內部鷹派壓力，那兩岸關係就將地動山搖、崩壞的可能性就會往上拉高到60、70％。

(中時電子報)