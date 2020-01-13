受冷氣團及華南雲雨區東移影響，合歡山今13日清晨飄下2020年首場瑞雪，積雪約10公分，山區一片雪白，但因天候放晴，約至中午雪已漸融，台14甲線武嶺以下道路受車輛輾壓下，只成斑斑殘雪。
仁愛分局翠峰派出所提醒，武嶺至大禹嶺路段路面結冰，實施雙向交通管制，車輛需加掛雪鏈才能通行，也建議駕駛行經結冰路段務必減速慢行，以策安全。
合歡山因大陸冷氣團來襲，加上溫度、水氣足夠，據松雪樓的工作人員指出，合歡山區自今天凌晨約2點左右，先下起冰霰，約5時許開始轉為飄雪，持續飄降約1小時，接著又是雪中夾霰，直至上午10時左右飄著冰霰才停止，目前山區從武嶺以上到合歡山莊積雪約5到1O公分。
由於合歡山飄下2020首場瑞雪，讓不少上山追雪的遊客都超級開心，仁愛警分局表示，因合歡山武嶺下方的路面積雪結冰，警方配合工務段今起在台14甲線24K至41K，也即鳶峰至大禹嶺路段，實施雙向交通管制，車輛必須加掛雪鏈才能上山。
仁愛警分局並也提醒遊客，上山前務必確認車況與自身保暖衣物，由於台14甲線18公里至41公里路段路寬僅5至7公尺，加上合歡山區可供停車數量較少，呼籲上山賞雪遊客勿將車輛停放路邊，以免造成車流回堵。
(中時 )
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