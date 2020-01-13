蔡英文總統今年接見華府智庫團員表示，臺灣就是守護民主價值的第一道防線。上個月，我們通過了《反滲透法》來強化民主防衛機制。未來，也希望跟理念相近國家合作，針對媒體識讀、民主素養、以及民主防衛機制等課題加強交流。

蔡英文總統今天接見華府智庫美國企業研究院民主及印太戰略訪問團表示，2020大選剛結束，很高興這次選舉有「美國企業研究院」的多位老朋友和新朋友來到臺灣觀選，感謝他們關心臺灣，在第一時間給臺灣最大的支持。

由於在座的蒲蕾可資深副院長跟獨立研究中心史威哲執行主任都來自澳洲。對於這段時間澳洲遭遇森林野火災情，蔡英文表示，我們深感遺憾，也願意提供協助。

她說，臺灣跟美國、澳洲是印太區域的堅實夥伴，過去3年多來，有非常密切的合作。未來，我們也會在災害防救、人道援助、婦女賦權、以及數位經濟等議題，為區域做出更多的貢獻。

身為國際社會負責任的一員，她承諾，臺灣會持續維持臺海穩定，跟區域各國深化合作，一起促進區域的繁榮發展。

她說，過去3年，在臺美共同的努力下，兩國關係達到歷來最好的狀態。去年，美國的國際知名企業，也紛紛在臺擴大投資。我們相信，簽署臺美雙邊貿易協定（BTA）將帶動雙方經濟成長，創造雙贏，我們會持續朝這個方向邁進。

她相信團員們這次來臺觀選，都能深刻感受到臺灣人民對選舉的熱情、對國家未來的關心，以及對民主自由的堅持。未來，也希望跟理念相近國家合作，針對媒體識讀、民主素養、以及民主防衛機制等課題加強交流，讓臺灣可以持續為世界的民主作出貢獻。

(中時 )