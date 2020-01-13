國民黨2020總統立委大選慘敗，黨主席吳敦義15日將決定總辭，「青壯派」立委蔣萬安驚險連任，外界對蔣接棒黨主席的聲浪此起彼落。蔣13日偕妻子謝票時受訪時，對於是否接黨主席及是否贊成吳斯懷辭去不分區立委等問題，蔣萬安皆跳針式模糊回答，未直球回應。

蔣12日提到，黨中央離中間選民太遠，今日再度重申，2016至2020年，國民黨連續2次大選慘敗，顯示離中間選民跟年輕選民真的很遙遠，接下來要深刻反省、全面檢討，這絕對不是單一因素造成，要從各個面向檢討。

至於是否帶領黨當主席？蔣萬安重申，這不是單一因素造成，此刻最重要是，必須看清楚現階段的內外環境變化，怎麼樣快速即時反應內外在變化及民意流動，如何重拾年輕及中間選民信任，是最重要的事。

對於吳敦義辭了黨主席後，認為黨主席需要什麼價值？蔣萬安重申，現階段民眾跟他反映，覺得必須要徹底反省，很多事不是單一因素或單一層面解決，而是要全面徹底檢視，包括基層組織、相關論述、吸納人才、重拾中間及年輕選民信任，這些都是要好好全面檢討。

針對國民黨在兩岸的九二共識論述是否要修整？蔣萬安說「很多議題論述…怎樣重新找回跟中間選民連結…就每個議題清楚論述，這非常重要，需要檢討反省。」他說，他們立場堅定，就是捍衛中華民國主權、反對一國兩制、維護台灣民主自由價值，這很清楚。

是否領導國民黨做檢討？蔣萬安仍未正面回答，表示他在基層聽到很多聲音，好的民主政治是奠基在政黨政治上，國民黨必須重新站起來，2次大選慘敗，要深刻反省。

是否同意國民黨青壯派12日要求吳斯懷辭職不分區立委？蔣再跳針說「很多造成2次慘敗不是單一事件或單一因素造成，還有很多面向要一次通盤檢視，才能重新進行轉型再造工程。」

至於國民黨是否需要進行兩岸政策大辯論？蔣說：「國民黨內有很多不同聲音，每個人都有不同意見，我們也都包容，怎樣進行？大家都有看法意見，怎樣傾聽大家意見，就要進行全面檢討反省。」

(中時 )