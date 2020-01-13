針對富邦悍將總教練洪一中接任今年4月1日開打的「6搶1資格賽」中華隊總教練一職，目前出現大轉機，原本強調沒有意願接任的洪一中表示，等春訓開訓之後再來談這個問題。

東京奧運棒球項的最終「6搶1資格賽」，將會選出1個名額參賽奧運，去年洪一中帶領中華隊拚戰世棒12強賽，沒有拿到參賽資格，現在只剩這個機會，而原本洪一中不願意再任中華隊總教練。

今（13）日富邦悍將在高雄舉行春訓的開訓典禮，洪一中再度被詢問是否願意接任中華隊總教練？洪一中說，之前中職有我他，他的回答是「這裡忙不過來，先不要來找我，等開訓之後再來談這個問題，」

如今球隊開訓了，洪一中表示，這要等中職來談了，前陣子中職有找他要談6搶1的事情，他向對中職表示，他現在很緊張，因為對新球隊尚未完成掌握，談中華隊會很煩，現在不要來找他。

洪一中強調，最近尚未與公司談過此事，他現在是富邦的員工，一切要遵照公司的決定。目前富邦悍將似乎給了洪總一點推力，態度變得開放。

富邦悍將領隊蔡承儒認為，原本洪總沒有意願，現在要等春訓帶了幾天後，找時間再來討論，目前是沒有針對此事再討論，雖然聯盟有組訓的時間壓力，想要早點確認總教練人選，

(中時 )