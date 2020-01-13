香港中聯辦主任駱惠寧12日在廣州與廣東省委書記李希、省長馬興瑞會面，圍繞推進粵港澳大灣區建設和新時期粵港合作等交流。據中聯辦官網12日消息，上述會面雙方提到認真學習貫徹中共十九屆四中全會精神，全面準確貫徹「一國兩制」方針，攜手推進粵港澳大灣區建設，進一步提升新時期粵港互利合作水平，更好造福兩地人民

上述會面雙方提到要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。駱惠寧感謝廣東省委、省政府長期以來對該辦工作的關心和支持，強調中聯辦將繼續發揮橋樑紐帶作用，支持粵港深化經貿投資、創新創業、人員往來等多領域務實合作，推動粵港兩地共同繁榮發展和「一國兩制」實踐行穩致遠。

陸駐港聯絡辦副主任陳冬、何靖、秘書長文宏武，廣東省委常委、秘書長鄭雁雄，廣東省副省長張新等參加會見。

據悉，此次廣州之行是駱惠寧履新後的第五場活動。此前駱惠寧已有四場公開活動，分別是上任首日會見傳媒，1月8日赴深圳，1月9日會晤香港特首林鄭和拜會香港首任特首、現任全國政協副主席董建華。

其中，與此次廣州行相似的活動是深圳之行。駱惠寧在1月

(中時 )