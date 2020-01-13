雲林縣府推廣電動車，目前縣內電動機車比例28.7％。（許素惠攝）

雲林縣府改善空汙，鼓勵1、2、3期老舊車加裝濾煙器。（許素惠攝）

雲林縣府推廣電動車，除了機車和自行車外，還有汽車。（許素惠攝）

雲林縣府為改善空汙，雙管齊下，近2年汰除工業燃油鍋爐多達228座，又以空汙基金補助縣內56輛消防車、42輛垃圾車裝濾煙器，並積極推廣電動車，其中電動機車已由2018年的10.4％大幅提升到28.7％，成果亮眼。

雲林縣長張麗善指出，斗六市為雲林縣人口數及工廠數最多地區，近年來空氣品質已逐步改善，去年空氣品質良好日數達83％，是近5年最高，目前縣內各工業區已裝設微型感測器，空氣一有異常，就會被感測到，業者應做好汙染防制措施，勿以身試法以免受罰。

縣環保局長黃士漢表示，改善空汙雙管齊下，已補助汰除228座工業燃油鍋爐，並布建了580台空氣品質微型感測器，已查獲1家，未來將針對較常出現監測高值區域，專案加強稽查以搜尋汙染來源。電動機車提高至28.7％，是六都外全國第一，補助縣內56輛消防車、42輛垃圾車裝濾煙器，要優先推動斗六市為雲林縣第一個電動車示範區。

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(中時 )