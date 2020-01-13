經營LED製造的安揚材料科技公司前負責人詹世雄，因欠繳103年度營業稅及罰鍰、104年度營業稅、103、104年度營利事業所得稅及107、108年度房屋稅等6354萬元卻拒繳，被財政部及台南市政府財稅局等機關從2016年間陸續移送強制執行後，行政執行署台南分署將詹移送台南地方法院聲請管收獲裁准。

台南分署行政執行官劉芷穎調查發現，從2014年1月至2015年2月間，安揚公司流出7.56億元至56歲前負責人詹世雄所管控帳戶；詹某還於於2014、2015年擔任安揚董事長期間，融資取得1489萬8000元，全數匯入他實際掌握的另家科技公司帳戶內。

詹某於2019年10月間首次到場說明時，聲稱自己只是安揚公司的門神，並非實際負責人，不願提出合理的清償計畫。

今年1月10日到詹某再到台南分署說明時，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，除當場留置詹某，並移送台南地院聲請管收，法官於晚間6時裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

(中時 )