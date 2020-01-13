央行受財政部委託，今標售109-2期273天期國庫券，由於農曆年關將屆，市場資金略為緊俏，今決標貼現率為0.481%，較上次同天期上揚1.1個基本點。

本期公債標倍數為2.36倍，銀行業的得標比較上次減少約1成。

(時報資訊)