《金融》273天期國庫券決標貼現率為0.481％，微揚 13:072020/01/13 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央行受財政部委託，今標售109-2期273天期國庫券，由於農曆年關將屆，市場資金略為緊俏，今決標貼現率為0.481%，較上次同天期上揚1.1個基本點。 本期公債標倍數為2.36倍，銀行業的得標比較上次減少約1成。 (時報資訊) #公債 #金融 #國庫券 #決標貼現率 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊局勢緩和 降低市場對歐債避險需求 19:212020/01/09 財經 超低利率下 歐元區今年舉債卻減縮 21:502020/01/09 財經 歐元區公債發行額 創2008年來最低 04:092020/01/10 全球財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 台灣成谷歌亞洲基地 謝金河：美企投資台正開始 - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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