機電系統整合工程廠亞翔（6139）受惠工程進入施工高峰期，去年12月營收20.62億元，為去年單月次高；2019年第四季業績達52.57億元創年度最高，季增率逾7成。
亞翔2019年12月營收20.62億元，月增29.85%，年增幅度高達51.94%。帶動去年營運強拉尾盤，2019年第四季營收達52.57億元，季增率約72.2%，創下去年度單季最佳營運表現。
亞翔去年上半年工程施作青黃不接，自去年第四季才開始隨著工程入帳回復年增態勢。2019年1-12月營收166.48億元，較2018年同期減少25.37%。
亞翔去年本業業績下滑，但公司公布2019年截至9月30日尚未施工工程合約餘額為462.66億元，超過2年營收規模，可望提供今年業績成長力道。
除了三鶯線捷運系統計畫統包工程等多項公共工程外，亞翔在手訂單還有台積電、聯電、南亞科、旺宏與華邦電等多家廠商工程案，訂單能見度明朗。
(時報資訊)
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