王姓女子不滿彭姓女教徒與她小孩的生父過從甚密，在Dcard論壇PO出彭照片，並發文「主有叫妳去當小三嗎？」、「辦公室都是偷情地點」，彭女認為該篇文章影射她是小三，憤而提告。台北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴王女。

起訴書指出，王姓女子不滿彭姓女教徒與她小孩的生父過從甚密，先到臉書截取彭女照片後，向友人借用Dcard帳號，去年3月在Dcard論壇感情版PO出彭女照片，並發表標題為「遇到故意的小三怎麼辦？」、「主有叫妳去當小三嗎？」的文章。

王女寫道：「去年12月朋友才剛與老公生了個小孩...但是最近發現她老公常常跟這個彭女走得很近，尤其在餐廳工作場合裡面同進同出的，還有親眼看到的親密接觸，甚至辦公室都是他們偷情的地點」。

王女PO文，「一開始她以為彭女不知她們結婚了，畢竟不知者無罪，但是...最近才知道女都知道她老公的婚姻狀況，她還繼續跟人家老公這樣亂搞，都已經知人家老公是有家庭的狀態了，真的不懂為什麼還要繼續跟破壞？」彭女認為文章影射她是小三，破壞他人家庭，報警提告。

(中時 )