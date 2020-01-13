已婚人夫馬俊麟與王瞳去年因合作《大時代》傳出假戲真做，戲外上演紛紛擾擾的「馬王之亂」，兩人遭民視冷凍 ㄌ，馬妻梁敏婷也怒告王瞳侵害配偶權、求償400萬。時隔3個月，民視今（13日）證實，馬俊麟昨晚已經進民視攝影棚進行定裝作業，瘦了5公斤的馬俊麟，再次回到工作崗位上直說非常感謝，他說「會努力把工作做好」，也珍惜民視以及製作單位給的機會」。

馬俊麟新角色造型。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》拍攝如火如荼進行中，近期加入新角色王中皇、紅毛後，馬俊麟昨晚也進棚定裝。他這次回歸在《多情城市》中演王中皇的兒子「趙八方」，劇中是熱愛藝術創作，外型卻不修邊幅。馬俊麟進棚被發現眼睛有血絲，他解釋是因為自己眼睛容易敏感，只要附近有粉塵就容易感染，所以工作中都會隨身攜帶眼藥水。

瘦了一圈的馬俊麟說，現在74公斤，瘦身是為了讓體態更好，在鏡頭前會較好看，他每天很努力在運動及飲食方面下功夫，希望更符合角色特點。由於進八點檔《多情城市》工作了，馬俊麟說今年過年保姆也休假，所以老婆會跟他留在台灣過年，一起照顧小孩。

對於馬俊麟解凍回歸，演出馬俊麟爸爸的演員王中皇表示：「人非聖賢，孰能無過，知錯能改，善莫大焉！」第一次跟馬俊麟搭檔演父子，他非常期待，也肯定他承認錯誤、面對問題的態度。

在《多情城市》中演出海鮮老闆「趙四海」的王中皇，劇中為了彌補年輕的非法勾當，中年後想改頭換面，跟紅毛飾演的幕僚「阿沖」靠直播賣海鮮想擠到上流社會。王中皇笑說「直播主」的體驗解鎖了，而且這一次角色突破以往，從反派到搞笑演出，讓他一度無法適應直說「反差太大了」。面對只是跟紅毛合體拍戲就常常讓旁人笑到不行，讓王中皇笑說每天拍戲都很開心。紅毛說這一次演出中皇哥的小跟班，每天都很嗨，現在也是《多情城市》中的開心果。

馬俊麟新角色造型。（民視提供）

紅毛、王中皇穿龍蝦裝逗趣演出。（民視提供）

(中時 )