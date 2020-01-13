2020總統大選，國民黨韓國瑜輸給總統蔡英文2百多萬票。對於這樣的結果，許多韓粉直呼不能接受，並質疑中選會開票疑似作票。對此，中選會今天則以新聞稿回應指出，「這有人惡意捏造、刻意杜撰並散布之不實訊息，定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛」。

許多韓粉在開票結果揭曉後，紛紛在多個臉書社團瘋傳，開票結果疑似有作票嫌疑，並有一支影片在韓粉社團瘋傳，內容係中選會主委李進勇作票事證。並質疑大選投票人口和實際投票率有很大的誤差，以及「中選會有先知！上午10：36，公告今年投票率75%，700萬票即勝選。晚上開完票的投票率，正好是74.9%」。

對此，中選會表示，公平、公正、公開辦理選舉，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數，並且與各地所報彙整數字相符，整個過程相當嚴謹。

該會也從未於開票結束前甚或投票進行中進行公告投票率，網傳內容顯為刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。絕無網路流傳「11日早上就公布投票率」及計票造假情事。

中選會也指出，此類不實訊息在選舉後一傳再傳，無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；亦即，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。

中選會更表示，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底！最後，中選會也特別提醒民眾勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰。

(中時電子報)