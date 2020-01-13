龍華科大今天表示，已斥資近千萬元，將文創系各專業教室及公共場域重新設計，建置「時尚媒材工作室」，期能培育具藝術、設計、科技之多元專業能力的「飾品創作」及「時尚精品」人才。

龍華科大「時尚媒材工作室」，包含珠寶精密加工工坊、琺瑯工坊、造型工坊、拋光研磨工坊、焊接工坊、皮革工坊與織品工坊，並配合周邊環境設施，打造「鏡像展示迴廊」、「文創演講廳」、「彩色階梯」，展現詩意人文空間。

走進文創系的鏡像展示迴廊，本身即是一個空間藝術品。鏡像迴廊的特色，在長長的鏡面走廊，鏡面設計不僅得以擴充空間，更能映射出校園美景。在展示空間上，則是藉由燈光變換，形成繽紛美感。

重新裝潢設計後的文創演講廳，設計首先藉由鏡面擴展之效，使得講廳更具景深；在空間設計上，則以十排十色的燈光與座椅設計，構成繽紛的視覺饗宴。僅如此，台前更有全台獨一無二的舒壓樂活鞦韆，這是授課教師們獨有的福利。

文創系通往二樓的彩色階梯，改造成兼具功能性、美觀性與教育性的展示空間。全球色彩權威PANTONE，2018年共12階的年度代表色，展現世界色彩趨勢，不僅出現在色彩學書本上，更落實在文創系的步階之間，讓學生的學習更貼近生活，展現生活即學習，學習即生活的精神。

龍華科大校長葛自祥指出，不畏少子女化浪潮，該校持續投入資源優化師資與實作環境，培育新世代創新與實作人才。文創系學生經歷課堂所學與實務訓練後，運用創意展現學習成效，近幾年參加各類專業比賽，都有優異表現，日後必能在職場上綻放光芒，成為文創產業不可或缺的關鍵人才。

(中時 )