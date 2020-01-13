總統府今（13）日公布鼠年福袋設計樣式，有別於以往的三面立體樣式，今年首次設計可折疊成四方立體形狀，內貼新鑄的一元硬幣 1 枚，由總統與副總統共同署名，並寫著「2020 新年希望」，預計在總統、副總統春節期間走訪各地時，親自發送給民眾。

總統府公共事務室主任張文蘭指出，109年是農曆庚子年，也是金鼠年，因此今年福袋設計以錢鼠豐年的民俗概念，以及元旦升旗典禮主題「攜手同心 臺灣前進」為主要的設計理念，呈現富饒之地、豐收飽滿的意象。

今年福袋封面以老鼠側臉趣味耳朵表現「2020」年意象，四周則有結實纍纍花樣。內頁部分，上方的天空有福雲、飛鳥，中間則以一隻「環抱銅錢的鼠」，成為一個圓，象徵盈滿。下方則有豐收的土地和茂盛的大樹，以及連結的枝幹與田埂所構築的線條，代表著臺灣人攜手同心，團結向前的概念。

福袋由總統與副總統共同署名，並寫著「2020 新年希望」，除了傳達過年喜氣與祝福，也象徵著「一元復始、萬象更新」意義。顏色部分採紅色，展現喜氣。

張文蘭指出，有別於以往的總統福袋，都是設計成三面立體的樣式，今年首次設計可折疊成四方立體形狀，不同以往的三面立體。可正、反雙面折疊呈現不同風格。

今年福袋的設計師陳青琳，畢業於臺灣藝術大學，擅長圖像創作，作品多元，曾獲得許多設計奬項，這次特別以專精的插畫風格設計今年的總統福袋。

張文蘭表示，今年福袋跟往年一樣，會在總統、副總統春節期間走訪各地時，親自發送給。至於發送的地點，屆時可上總統府全球資訊網查詢總統及副總統的春節行程。

(中時 )