國民黨2020大選慘敗，黨主席吳敦義宣布週三中常會將率一級主管「總辭」。中常委姚江臨、李昭平及李德維今天表示，吳敦義應立即即請辭且生效，不必等到週三；姚江臨說：「主席多拖一天，國民黨多傷害一天，也在凌遲中常委。」並嗆說：「周三中常會誰敢提慰留？」

擔任韓國瑜全國競總副總幹事的姚江臨昨天表示，他昨天與游家富、李昭平、曾文培等中常委討論敗選後的問題，大家談到吳敦義11日晚間請辭主席的情形都義憤填膺，黨主席在大選敗選就立即請辭負責，且請辭立即生效，過去馬英九、朱立倫都如此，哪有先喊辭、過幾天才在中常會處理的事。

姚江臨今天再指出，「主席不是中常會任命的，為何要中常會同意才請辭？」國民黨沒有「總辭」這兩個字，一切依黨章行事就好了；政黨就是要選舉、要執政，選舉失敗，黨主席當然要負政治責任；至於誰當主席，他不管人選，不過亂局之中要靠梟雄，當年國民黨也挫敗過，從大陸撤敗來台，一定要有魄力及格局的人出來，經黨員一票票選出主席。

李昭平說，吳願意負責任請辭，大家一定尊重吳的意思；至於總辭應是新的主席出來，再由新主席決定留或不留。現在很多支持者或網路上還有很多對選舉有疑惑之處，那是也是本周三中常會要處理之事？他說，請辭是黨主席要扛全部責任，黨務組織又不是內閣，哪來「總辭」之事？全部辭職走人，中央黨部不就放空城？況且黨章規定，主席請辭後，由第一副主席代理，在三個月辦理黨主席補選完成。若按吳總辭的說法，誰來辦理主席補選？

李德維說，於誰接黨主席的呼聲高低並不重要，國民黨要按黨章及制度走，吳敦義及韓國瑜都很努力，如今的確遇到困難，但不要灰心喪志，依黨制度走下去推動改革，國民黨像生一場大病，需要一些時間思考，接著要如何做改變。他也希望青壯派民代具中央委員資格者，都出來參選中常委。

至於吳敦義、吳斯懷要不要辭不分區立委資格？李昭呯認為要尊重個人意見；李德維認為要由新的黨主席看大局，與當事人研究，有無必要由謝龍介遞補進立院，再作決定。

(中時 )