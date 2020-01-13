新竹市消防局2019年緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，總計全年受理419件，經消防局救護技術員搶救，成功救活人數109人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數35人，起死回生救活率、康復出院率均創歷年新高。

消防局長李世恭表示，為保護市民生命安全，消防局近年積極推廣全民CPR宣導、強化線上派遣員CPR指導、全面提升救護裝備器材、即時高級心臟救命術藥物處置、提升救護技術員處置能力、救護出勤時效管制及公開獎勵制度等，提供市民最好的救護服務品質。

為讓緊急救護工作服務品質更好，消防局同時在救護車全面配置Lucas自動心肺復甦機、AED自動心臟電擊去顫器與充實12導程心電圖系統等設備建置，提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。

而除了提升救護裝備器材外，消防局更積極強化救護技術員救護處置能力，消防局第1線救護人員均為EMT2（中級）證照以上，2016年起每年爭取同仁接受高級救護技術員培訓，成長率達35％。

多項硬體設備的整建與人員技術訓練已見成效，其中，急救成功率從2014年的18.1％，至2019年提升至26％，康復出院率則從2.63％提升至8.35％，2019年救活率及康復出院率創歷年最佳且高於全國平均數值。

李世恭說，意外往往在瞬間發生，也來得突然，若能在第1時間實施CPR心肺復甦術搶救OHCA患者，有助於提高救回患者機會，生存之鏈（Chain of Survival）是起始於對心跳停止的患者立即急救，直到送醫實施整合性復甦後照護為止。

當患者處於OHCA（心肺功能停止）狀態，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如能儘早求救呼叫119、儘早實施CPR，儘早實施AED電擊去顫、高級心臟救命術（ACLS）及整合性復甦後照護，則OHCA患者救活率相當高。

(中時 )