中信金2019年獲利超亮眼爆賺436.16億元，稅前及稅後獲利均創下歷史新高，員工也都好薪情！中信銀總經理陳佳文13日表示，中信銀的年終獎金按績效來看、範圍很大，不過整體來說，去年銀行獲利創下歷史新高，年終獎金理論上會成長，業績最好的同仁會有20個月以上。

陳佳文上午出席新制私校退撫儲金暨原私校退撫基金信託簽約記者會，在接受媒體訪問時指出，中信銀行的年終獎金有一定的公式去算，業績成長、年終獎金就會成長。去年業績不錯，今年發放的年終獎金就會不錯，至於加薪，則是還沒有決定。他強調中信銀採績效導向，差異很大。績效很差的就沒有，有的很好的很多個月份，20個月以上都有。

中信銀行2020年1月1日起已六度獲選擔任私校退撫儲金的信託銀行，合約期間四年，目前託管基金規模達600億元。

2020年的經營挑戰是否比較高？陳佳文表示，前年這時候看去年也是覺得挑戰很大，金融市場的變化不可預測。今年比較大的挑戰還是低利，因為利率在往下走、利差不斷縮小，對銀行業比較不利。

陳佳文認為美國現在利率會暫停不動，因為大部分預測覺得會暫停、停在這裡。美國經濟數據看起來都還不錯。

(工商 )