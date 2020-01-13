中選會今日發布聲明表示，有關網路流傳投票日當天，中選會在早上即公告本屆大選勝選票數，這完全是不實消息。對此，也會依法提告，請民眾勿信，也不要再以訛傳訛。

中選會指出，近日網路轉載「中選會有先知！投票日上午10點36分，公告今年投票率75％，也就是達700萬票即勝選。而晚上開完票的投票率，正好是74.9％」對此，中選會嚴正駁斥。

中選會重申，絕對不可能，也沒有在投票進行中或投票結束前，就公告投票率。網路流傳的內容，根本是捏造、杜撰且惡意散布的不實資訊。

中選會表示，辦理選務過程完全公平、公正、公開，當天開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離。

中選會說，此類不實訊息在選舉後一傳再傳，無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件。造謠者虛構內容，不僅違法，而且損害選務機關的信譽，中選會將依社維法、侮辱公署罪名究責到底。

(中時 )