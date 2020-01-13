智邦(2345)2019年堪稱網通族群中相當吸睛的當紅炸子雞，全年營收相較2018年成長29%，展望未來5年，執行長Edgar Masri點出產業重要五個風向球，也相信以智邦人才條件，加上台灣的產業後盾，絕對可以大展拳腳，也將努力讓全球認識智邦，讓智邦走向國際化。

Edgar Masri表示，智邦在產業中是一個不停在成長、領導者的角色，接下來將積極轉型以布局全球，在未來五年會把開放網路的優勢擴大到營運商，是很重要的任務，在營運上，合作夥伴一直是智邦很重要的關鍵，在產業上不可能單打獨鬥的，未來和合作夥伴的共同努力依舊是智邦很重要的一環。

Edgar Masri強調，走向開放網絡是必然的，這也是智邦走向國際化最重要的一環，而現階段也將努力讓全球認識智邦，打開智邦國際知名度。

談到產業未來發展，Edgar Masri點出五大重心，他表示，包括單一的廠商解決方案將逐步走到拆解的模式，且會從大業者類似亞馬遜、Google或是Facebook等一級公司逐步擴大到電信運營商等；且隨著5G，產業將走向邊緣運算；「連結能力」將和水電需求一樣基本，對網絡的需要就像打開水龍頭的概念，需要時就可以馬上取得；人工智慧的要求，使用主者會對流量、頻寬等使用狀況都有更深入的掌握；最後，當然就是資安隱私問題，這已經不是附加的功能，而必須是內建、本身就擁有的一項功能，有鑑於上述五項趨勢，智邦將打造出可以迎合的產業需求的開放網絡解決方案。

Edgar Masri表示，智邦2019年營收表現亮眼，以美金、台幣計價分別相較2018年成長26%、29%，他談到，智邦在2014年、2015年營運相對低潮，隨著營運的回溫，智邦也會挖掘更多新的人才，甚至是擴大在大陸的佈局，對於人才，他也進一步談到，本身來自創投、也有在大企業服務的經驗，透過和智邦的管理階層或是同仁的接觸，對於智邦在人才的條件上非常有信心。

Edgar Masri從2008年到2016年，Edgar Masri擔任Qualtre Inc.總裁兼執行長，Qualtre主要開發應用於工業製造和汽車運動傳感器技術與產品，在Edgar Masri的帶領下，Qualtre獲得市場高度矚目，而Panasonic Corporation於2016年12月宣布收購Qualtre。

Edgar Masri也從2017年2月至今，Edgar Masri擔任智邦集團顧問。Edgar Masri目前擔任安全解決方案供應商Spirent Communications plc、SDN解決方案供應商Kollective董事會成員。

(時報資訊)