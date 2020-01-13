越捷航空歡慶開航連接芹苴與台北、首爾兩條新航線。圖：越捷提供

新世代越捷航空正式啟航位於湄公河三角洲的樞紐城市 -芹苴至台北、首爾兩條航線。開航典禮於1月12日在芹苴國際機場舉辦的新航線開通盛會上，由越南祖國陣線中央委員會陳青敏、芹苴人民議會主席黎光孟、越捷航空總經理劉德慶、越捷副總經理杜春光以及相關政要與湄公河三角洲旅遊代表皆出席此場盛會。

越捷指出，開通芹苴至台北與首爾兩條航線後，未來勢必能為當地帶來更多元的改變。藉由安全、新穎、便捷的機隊，促進旅遊、貿易、教育等方面，並提供更多機會讓旅客探索世界美景與文化。

針對台北–芹苴航線，自1月10日起提供每周一、三、五、日，共4班來回班機，去程班機於晚間6時10分從台北起飛，晚間8時55分抵達芹苴。；回程班機於中午12時40分從芹苴起飛，並於下午5時10分抵達台北。（以上皆為當地時間）新航線開通後，越捷為營運往返台灣至越南最多航線之航空，包括台北－河內／胡志明市／峴港／芹苴、台中／高雄 – 胡志明市／河內航線、台南 – 胡志明市，共計9條航線。

針對芹苴–首爾（仁川）航線，將自1月16日起提供每周3班來回班機。

越捷航空率先開通位於湄公河三角洲的中心之芹苴航線，為旅客帶來安全且便捷的旅遊機會，深入認識越南西南部之經濟文化樞紐中心，以及眾多人心目中美麗的水上城市－芹苴。同時，旅客們可於芹苴盡情體驗水上都市經典千萬風情，如水上市場品嚐道地越南特色小吃、寧橋碼頭（Ninh Kieu wharf）漫步欣賞美景、豐田（Phong Dien）參觀當地果園或至宣隆古村落（Long Tuyen ancient village）參觀特色歷史建築。

2019年間，超過880萬名遊客造訪湄公河三角洲區域，而芹苴無疑是當中最特別且重要的城市，其多元的景點及服務，吸引許多資金挹注，成為該區交通樞紐中心。

越捷航空目前為營運最多航線與航班至芹苴國際機場之航空公司，包括7條國內航線與2條國際航線。在2014年開通首條航線後，越捷持續深耕芹苴，在旅客數方面帶來平均每年30％的成長率。

越捷航空將會持續提供更多飛行機會給各地的旅客，除了注重安全及航班準點率，越捷以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品，包含美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員以及有趣的機上活動，讓旅客擁有美好的飛行體驗。

(工商 )