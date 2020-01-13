能源問題是世界面臨的重大課題，國立公共資訊圖書館與虎尾科技大學舉辦「夢想足機—機械與光學電子主題展」，在國資圖展出至5月10日，設計多元科技體驗及遊戲展示，讓大小朋友深入認識未來綠色能源發電的新趨勢。

夢想銀河技能職多星「夢想足機—機械與光學電子主題展」，由國資圖與虎尾科大聯合舉辦，推出「技職星球—認識瞭解技職教育及各類群特色」、「夢想足機—綠色能源介紹與體驗」、「你就是Power—VR電流擊擊樂」等三大主題。

國資圖表示，民眾在遊戲中就能學習能源小知識，展覽中設計有趣的配對互動遊戲、VR虛擬實境、AR擴增實境，並有虎尾科大師生共同研發「燃料電池」、「儲能電池」、「太陽能追日系統」、「互動式創能體驗」等作品，帶民眾認識綠色能源、儲能、節能的方式，未來要從事綠色能源產業需要具備的能力外，並推出神奇魔法書體驗。

國資圖說，特展以模擬維修檢測的過程，讓民眾瞭解節能的方法，透過精彩的VR，讓民眾體驗刺激的「電流擊擊樂」。此外，每月將開設有趣免費的科普課程、創客手作體驗課程、職業達人講座，歡迎親子共學，快樂學習。

(中時 )