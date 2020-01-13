活塞隊「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)本季延續好表現，場均17.8分、5.8助攻，投籃命中率更達到生涯新高49%。羅斯與活塞簽約兩年1500萬美元，加上活塞戰績不佳，羅斯遂成為各隊垂涎的交易目標。

羅斯告訴美媒NBC說：「我沒還跟BJ談過，我們一向只談我的表現、明星賽和阿迪達斯的代言。」羅斯的經紀人仍是BJ阿姆斯壯(B.J. Armstrong)，幾年前羅斯行情很差時，有球迷就怪罪阿姆斯壯談判無能。羅斯談到復活的關鍵是他改變打球風格，希望像布萊恩(Kobe Bryant)那樣打很多年。布萊恩早年差點摘下最佳第六人，後來轉成先發，成為史上最強的球員之一。

今年31歲的羅斯是一般球員處於巔峰的年紀，他被視為年度最佳第六人的角逐者之一，有機會成為拿過年度新人王、年度MVP、最佳第六人的球星。羅斯說：「如果我有得獎當然很棒，但我的目標仍是贏球與總冠軍。」在羅斯之前已有哈登(James Harden)先後拿下最佳第六人與MVP。

(中時電子報)