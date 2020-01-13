全新的新竹市動物保護教育園區將於18日上午10點正式啟用，市府當天規畫有多項精彩活動。（陳育賢攝）

全新的新竹市動物保護教育園區將於18日上午10點正式啟用，市府當天規畫有浪浪回娘家走秀、毛小孩路跑大作戰等精彩活動，邀請民眾帶著自己的毛小孩一起來同慶毛小孩新家入厝趴。

市府產發處長張力可表示，竹市原有的動物保護園區已使用超過20年，環境空間狹小老舊，現已不敷使用，為提供收容動物更友善的中途照顧及軟硬體設備，市府因此重新規畫設計，從犬貓的生活需求與角度出發，投入1.55億進行重建，打造寬闊、硬體設備齊全的動保園區。

新園區空間比舊有園區大了5倍，占地約4400平方公尺，其中戶外活動空間達到7成，讓收容的犬隻可以盡情在戶外運動，以提供牠們最優質的收容環境。

此外，每間房間皆有內外舍，犬隻可自由進出，新規畫的戶外中庭及大斜坡草地，可讓毛小孩盡情運動。

活動當天園區安排了動物行為訓練師講解寵物行為訓練技巧與方法，以及寵物鮮食烹煮經驗分享，並有動保園區志工帶領園區公關犬與民眾互動。

此外，還有3項趣味競賽包括「誰是小吃貨」、「浪浪回娘家走秀」、「毛孩路跑大作戰」等。另，民眾只要為家中寵物報名參加趣味競賽並於當日掃描寵物晶片檢錄完成，即可將「愛的小屋」紀念品帶回家，報名網址為http://puppyhccg.tw/。

市長林智堅表示，新落成的動物園區內有志工付出愛與陪伴，為動物洗澡、剃毛、牽去海天一線散步，帶給毛小孩溫暖、也讓許多沒有安全感的浪浪，重新建立對人的信任，而動保園區的成立是為了幫流浪動物找個幸福溫暖的家，希望透過在園區中途過程提供動物完善照顧，並培訓熱愛動物志工群帶給動物滿滿的愛，提高動物的社會化。

另，動保園區在2月起，將開放周六讓民眾可以來認養及陪伴動物，也歡迎團體參觀園區並會安排專業志工解說，還會規畫假日親子1日志工體驗等活動。

(中時 )