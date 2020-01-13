年後轉職潮啟動！yes123求職網13日發布最新調查指出，高達91.8％的受訪上班族農曆年後想換工作，其中，更有87.8％的人表示考慮到海外工作當「海漂族」，該比例不僅高於去年的84.6％，更續創2014年以來，近七年新高紀錄！

至於上班族最想去的海外工作地點，據yes123調查，在可複選狀況下，前五大熱門地區分別是「日本」(40.6%)、「美國」(37.9%)、「東協地區」(35.1%)、「澳洲或紐西蘭」(34%)及「香港或澳門」(28.3%)。

六到十名則分別是：「歐洲」(25.6%)、「中國大陸」(21.9%)、「加拿大」(19.2%)，以及「南韓」(13.2%)、「印度」(10.3%)。

yes123調查並顯示，上班族希望在海外領的月薪，平均比台灣目前領的月薪多出111.6％，換言之，相當於是目前薪資的2.12倍。

另外，從企業面來看，yes123調查指出，四成五的企業目前有「海外外派」或「國外業務」人員；薪資方面，外派員工的薪資水準（包含津貼、加給），平均比國內員工高出42.8％。

調查並顯示，以2020年全年度來看，有三成公司透露，有計畫釋出「海外外派」或「國外業務」的相關職缺，其中主要外派地區，在可複選狀況下，76.8%是在「亞洲」；40.5%是在「美洲」；28.9%是在「歐洲」。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，因為內有新南向政策、外有貿易戰效應，預估有不少企業在鼠年，計畫前進像是東協、北美佈局設點，使得外派職缺有望持續增加；想要應徵相關職務，除了外語能力外，還要擁有獨立作業能力，以及具備高抗壓性、責任感等人格特質。

上述「金鼠年後轉職潮與海漂族計畫調查」來自yes123求職網，調查時間自2019年12月25日到2020年1月6日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,236份，企業部分有效問卷共938份。

(工商 )