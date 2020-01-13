總統大選後，美國在台協會主席莫健昨天向總統蔡英文喊話，希望美國與台灣在美豬、美牛等議題上能有具體進展，對此台灣學界專家表示贊同，但產業界卻是感到相當憂心。

台大獸醫學院名譽教授、豬肉專家賴秀穗表示，台灣討論開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉多年，至今卻都沒有共識，明顯是因為兩黨的政治考量，但以人體健康、衛生的觀點來看，拒絕美豬進口相當不合理，根據聯合國食品法典委員會（Codex）的標準，肉類中含有10bbp的瘦肉精對人體無害，且既然美牛已開放照聯合國標準進口，美豬也應比照相關標準開放進入台灣市場。

賴秀穗指出，美豬議題不應一直在藍綠輪流反對的惡性循環，應該回歸到專業，否則台灣再這樣下去，什麼事都不用做了，事實上開放含有瘦肉精的美豬進口，若以目前大陸缺豬肉的狀況來看，對台灣來說也是個貿易機會。

但養豬業者擔憂，台灣若是開放含有瘦肉精的美豬，國內飼養業者一定會受到相當大的衝擊，呼籲政府應先與產業團體充分溝通，研擬配套措施，內臟的進口量及瘦肉精殘留量都須制度化，若政府未經充分溝通就開放美豬，絕對會有抗議動作。

產業團體也擔憂，台灣人最愛吃內臟，偏偏內臟是瘦肉精殘留量最高的地方，就算開放後不影響國內養豬業者，但美豬對台灣消費者的食品安全也會有疑慮，因此政府若要開放美豬進口，包括食品安全、食品衛生也都必須有通盤的考量。

(中時 )