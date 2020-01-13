菲律賓塔爾火山（Taal）今天突然噴發火山灰和蒸汽，熔岩接著湧出，迫使數千村民逃離家園並停班停課，馬尼拉國際機場已關閉，數百航班停飛，估計恐有45萬人須撤離。

英國廣播公司（BBC）報導，位於菲律賓首都馬尼拉南方約65公里的塔爾火山今天清晨已開始噴發熔岩，當局警告「危險爆發」可能在數小時或幾天內發生。

● 已引發75起地震 恐數小時或幾天內大爆發

塔爾火山在岩漿流出前已噴出巨型煙柱與火山灰，當局隨即疏散附近8000居民。塔爾火山是菲國第二活躍的活火山，過去450年記錄到至少34次爆發，最近一次是在1977年。

當局還警告後續恐發生「火山海嘯」，即火山爆發後掉入海中的火山碎屑推動海水與產生大浪。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，塔爾火山附近區域已發生75起地震，當中32起震度較強；聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，估計住在離塔爾火山14公里內的危險區域者超過45萬人。

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）辦公室已下令馬尼拉的政府機關與各級學校停班停課；菲國股市也宣布今天暫停交易。

英國「衛報」報導，火山地震研究所提醒，火山所位處的小島儘管多年來一直有漁村，但當地是「永久危險地帶」，強調火山14公里內的島上與沿岸區域應「全部撤離」，飛航官員須建議航班避免飛近火山。

● 火山14公里內屬「永久危險地帶」

美聯社和法新社報導，塔爾火山位於首都馬尼拉南方約65公里，昨天開始噴發，目前沒有人員傷亡或重大災損消息。

不過火山灰雲一路北漂到馬尼拉，迫使馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）關閉，目前有240多個國內外航班取消。

菲律賓民航局說，馬尼拉北方的克拉克（Clark）自由港區機場還沒關閉，但如果火山灰危及航班，有關當局也會關閉機場。

菲律賓政府災害因應單位表示，約有8000名村名撤到八打雁省（Batangas）和鄰省甲美地（Cavite）至少38處疏散中心，但官方預料人數還會增加。

部分居民因缺乏交通工具且能見度差，無法撤離火山灰籠罩的村莊。官員說有些人不願離開家園和農場。

(中央社)