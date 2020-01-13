蔡英文總統高票連任，美日等各國政要紛紛祝賀，蔡英文總統今（13）日表示，台灣與美國已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，與日本的關係從政府到民間的交流也越來越密切，感謝國際訪問團與媒體對台灣選舉的關注。台灣人再次用選票，向全世界傳達我們對主權與民主的堅持，展現我們的尊嚴與自信。

蔡英文今天在臉書發文，與國際夥伴共享民主喜悅！她說，民主和自由，是台灣最珍貴的資產，也是台灣與國際夥伴建立關係重要的基礎。「感謝許多國際夥伴在選後第一時間，表達對我們的祝賀和支持」。

這兩天，美國在台協會酈英傑處長、日本台灣交流協會的大橋光夫會長、日本岸信夫眾議員訪問團，以及美國和澳洲專家學者組成的美國企業研究院訪問團都來跟她見面交流。

她說，台灣與美國已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來，我們會在過去三年多的基礎上，加強台美在全球議題的合作，像是區域安全、高科技產業的供應鏈、民主防衛機制等，為區域做出更大的貢獻。

另外，我們與日本的關係，從政府到民間的交流，也越來越密切，尤其在觀光和外交的合作上，日本都是我們非常重要的盟友。在新的一年，她希望台日在經貿、文化、以及體育等各領域，可以有更多的交流合作。

她也再次感謝國際訪問團與媒體，對台灣選舉的關注。「台灣人再次用選票，向全世界傳達我們對主權與民主的堅持，展現我們的尊嚴與自信」。

(中時 )