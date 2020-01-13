智邦(2345)在2019年董事會通過，請來前3Com執行長Edgar Masri出任智邦集團Accton執行長(CEO)，有鑑於其國際化的經驗，將智邦推向國際，其大讚台灣產業具有先天的優勢，非常有利於智邦目前積極發展的開放性網絡，他也推估，若要電信業者全面擁抱開放性網絡，應該還需要3年的時間。

Edgar Masri表示，台灣具有非常獨特的優勢，一直在開放網絡領域上為產業的領導者具有先天的優勢，台灣有很強的零組件、半導體製造實力，更有助於智邦打造更強大的開放網絡解決方案，智邦也很樂意協助大企業或是電信運營商提供出適宜的解決方案，他也預估，儘管目前智邦的營運已有不錯的表現，但電信業者要全面擁抱大規模的開放性網路，預計還需要3年的時間，電信業者目前一直在評估怎樣才是對自己最好的。

全球身處美中貿易戰中，Edgar Masri表示，智邦一直在密切關注中，盡可能在貿易戰氣氛中服務到中西的需求，當然，假設美中可以達成協議，則對產業發展當然會更加順暢，若只是談判不順利，智邦也有相關的因應，以滿足個別市場的需求。

Edgar Masri表示，智邦針對客戶規模、需求持續調整，若超大規模客戶，好比亞馬遜、Google等客戶群，智邦必須要在400G中端出好的白牌產品和開放網絡，確保其訊號、電源的完整，以電信業者來說，好比中華電(2412)、AT&T等已經既有的網路，所以智邦要做的是既有的網路上，做出疊加，符合業者需求，滿足生態系的發展。

智邦竹南廠在去年第二季順利上線，以破紀錄的效率見建立起來，未來在大陸市場也會有布局，請拭目以待，此外，Edgar Masri表示，智邦長期也會在全球市場建立區域總部，目前歐洲已經有營運總部，瞄準業務部份，未來將瞄準亞洲、印度等都有可能設立營運總部，至於是否會同時在海外設立廠房，他則說，總部或廠房不一定要做完全的連動，一個廠房的建立必須投入很大的資源，會先以業務為考量。

Edgar Masri也談到，除了照顧股東、投資人、員工甚至是社會的權益外，智邦只要可以協助到台灣的地方都很願意出一份心力，隨著看過台灣越來越多的城市，發現不只是新竹，還有很多城市都可以讓智邦有所發揮，這也是未來智邦會努力的一塊。

(時報資訊)