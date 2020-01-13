台灣期貨市場去年交易量約2.6076億口，整體交易量雖略為回檔，但仍持穩在2.6億口以上。期交所總經理黃炳鈞說，預期今年6月將推出兩項新商品包括台灣永續指數期貨、台灣生技指數期貨，另外，在資訊面，配合證券市場3月23日起實施盤中逐筆交易制度，3月23日將配合同步提供逐筆交易資訊或每秒8次的交易資訊。

黃炳鈞指出，自103年起，期交所整體一年交易量就突破2億口，108交易量雖2.6億多口，比107年稍微減少，但仍在平均2.5億多口。若由夜盤的表現來看，108年夜盤交易量約5480萬1987口，比107年成長成長6.5%左右，夜盤交易量占同商品同盤交易比重達29.8%，可以看出，自106年推出夜盤後，確實讓期貨交易人避險需求有幫助，預期今年夜盤交易量持續成長中。

在去年推的新商品表現方面，「櫃買富櫃200指數期貨」去年日均量為649口，「美國那斯達克100期貨」日均量約為1185口。黃炳鈞說，去年市場結構，交易人和107年108年大緻相當，自然人占48%、法人占52%和107年相當。在商品結構方面，去年期貨商品占34.5%、選擇權65.5%(其中以台指選擇權占最重)。

關於今年新商品的規劃方面，考量國際對環保企業責任重視，規劃推出推台灣永續指數，目前已在洽談中，預期今年6月上線；黃炳鈞說，另外，考量生技產業是政府在推動的產業，將規劃推出台灣生技指數期貨，指數涵蓋上市櫃公司的生技類股，可以代表跨市場的預計將在6月上線。

(時報資訊)