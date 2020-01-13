農曆春節即將到來，中華航空搶先迎新年，「2020春節不打烊」購票促銷今日起開跑，即將開航的新航點宿霧、清邁更有限量驚喜優惠，台北(桃園)-宿霧經濟艙來回機票未稅價TWD5,335元起，台北(桃園)-清邁經濟艙TWD5,626元起，就趁現在入手超殺好康。

華航網站www.china-airlines.com春節期間年年不打烊，今年活動更將創紀錄連續21天祭出購票優惠，即日起至2月2日精選東北亞、東南亞及長程線熱門航點推出促銷，台北(桃園)-首爾(仁川)經濟艙來回機票未稅價TWD4,850元起，台北(桃園)-福岡最低TWD5,529元起，台北(桃園)-檳城最低 TWD7,760元起；長程線如台北(桃園)-布里斯本經濟艙來回機票未稅價TWD 11,704元起，台北(桃園)-維也納最低TWD20,500起，即刻安排全家旅遊或是個人度假行程，愈早開票，享愈多機票優惠。

華航為天合聯盟成員，持續布局全球航網，今年3月29日起開闢每週六班台北(桃園)-宿霧CI705／706航班，6月23日起新增每周4班台北(桃園)-清邁CI851／852，提供旅客多元、密集的搭機選擇。更多優惠資訊參考華航官網：http：／／www.china-airlines.com／tw／zh／discover／promotion／current-offer／2020CNY

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