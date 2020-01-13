黃子佼13日主持華視除夕特別節目，他透露《2020超級巨星紅白藝能大賞》登台前，完全不敢提及自己感冒，與未婚妻孟耿如抽絲剝繭之下，應該是二度約會電影院被傳染。放浪兄弟在《紅白》壓軸演出，外界最關心AKIRA愛妻林志玲是否現身，他先是笑而不答，隨即在媒體逼問下坦言「有」，並還原當時逗趣狀況。

黃子佼表示，當天他上台前，工作人員忽然跑來問他，「佼哥，姊姊想跟你打招呼。」他暗想，「『姐姐』還沒走嗎？她不是唱開場？結果是志玲姊姊，我才恍然大悟。」他笑稱自己當時還想，謝金燕開場不是4小時前，怎麼會現在來跟自己打招呼，林志玲聽完忍不住直喊，「我才是正宗的姊姊。」

AKIRA（右二）看著愛妻林志玲的慈善年曆，表情逗趣。（台視提供）

今年主持華視與台視除夕特別節目，黃子佼相當感謝電視台給機會，他感性回憶，「我永遠記得有一年我回家過年，爸爸就說，今年哪一台看得到你？我說抱歉，沒有。」回想當時的失落，他忍不住哽咽落淚，現在的他很珍惜所有工作機會。《超級同學會》除夕特別節目24日晚間8點到10點播出。

(中時 )