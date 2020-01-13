身為上班族，一定對於上班族語錄心有戚戚焉，畢竟每天都要與老闆、同事相處，難免會發生一些鳥事，於是有網友將上班族普遍會遇到的狀況整理成語錄，成為日後彼此調侃的方式。

【老闆說一就是一？訂房選擇破百萬 滿足各種需求喜好】

影片中，女主角工作上遇到的問題絕對讓網友很有感，有些老闆很喜歡在快要下班時交代員工辦事，而且嘴上說只需要一份提案，但事實上是要員工再做2-3份不同想法的提案，於是出現「別傻了！老闆說一絕對不是一」的經典語錄，要上班族們好自為之啊！

總是想要很多方案的需求，其實在訂飯店的時候，很多民眾也會希望不要只有含早/不含早的選項。針對這種情形，易遊網國內訂房專案就超過100萬訂房選擇，國際訂房專案超過480萬種訂房選擇，而且還有升等、延退、雙三四人同價等多種方案，可以滿足各種需求喜好！

上班族經常煩惱中午要吃什麼/截取自youtube

【永遠都在想中午吃啥！易遊網訂房超人性 依需求隨便選】

又或是每天早上才剛吃完早餐，就要煩惱中午吃什麼？對於沒有帶便當的上班族來說實在太難抉擇，完全陷入選擇障礙；若再加上你已經很努力的提議，這時同事意見很多又一一回絕時，拳頭就會不知不覺變硬，「上班族的微苦惱─中午要吃啥」金句猶之而生。

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有些公司習慣用英文溝通，讓英文不好的員工不得不請出google翻譯，翻譯了又不曉得怎麼回信，這時不需要太過難過，因為「菜英文真的不是你的錯，錯的是這世界懂你的太少」。訂房時如果想要聯繫客服，非本土訂房網總是要覺得用英文溝通很有障礙？易遊網提供專屬中文客服服務，就算是菜英文也不用怕。

易遊網有專屬中文客服，英文不好也不用擔心！/截取自youtube

【出差永遠是單身狗的份！國內訂房獨家優惠多 消費集點折抵現金】

單身狗錯了嗎？為何每次假日出差有伴的都能全身而退，單身的就注定要周末加班？「如果同事是甩鍋王，你的命運就是接盤俠」完全反應單身狗的心酸。而且每次出差，主管還會吩咐能省則省，讓人氣得牙癢癢。不只公司喜歡精打細算，大家出遊訂飯店同樣也會想省荷包，易遊網國內訂房提供眾多獨家優惠，加購高鐵還能再享79折，不管是出差還是出去玩，絕對享有超高CP值。

單身狗錯了嗎？為何每次假日出差有伴的都能全身而退，單身的就注定要周末加班？/截取自youtube

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易遊網獲TripAdvisor票選為國人最愛預訂飯店的旅行社/截取自youtube

(中時電子報)