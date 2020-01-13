台灣實驗教育三法已延伸至大專階段 但到目前為止，尚未有實驗大學成立。為此，《學習的理由》紀錄片導演楊逸帆號召青年自發性成立台灣青年國際實驗高等教育知行聯盟，盼在台推動以「學習者中心」及「生命本位」的實驗教育大學。

教育部統計指出，106學年度台灣大學生每四人就有一人休退學，「志趣不合」成最大主因， 此外少子化加上高教負債嚴重，學者預測50年內恐有三分之一的國立大學倒閉，大學問題頻頻，蓬勃發展的實驗教育，能否成為解方之一？

台灣青年國際實驗高等教育知行聯盟共同發起人楊逸帆，是第一位錄取實驗教育大學Minerva School的台灣人，現為日本 Shure民主教育大學學生。他表示，實際經與及拜訪過美、日、韓等國的實驗大學，看見許多跳脫高等教育兩大思維「以人當作經濟工具」、「奉理性為圭臬的菁英文化」的新希望，台灣也應該有實驗大學。

另一位共同發起人沈潔伃，走過交大百川學程，發現自身想研究的教育創新創業在學校資源不足，因此自主學習許多非學校課程的內容，但卻有學分認證的困境。她認為，台灣高教應重新回到本質思考，而非在既定的高教 框架、思維下思考如何調整學分數、修課數等表面問題，才能進一步提升。

台灣青年國際實驗高等教育知行聯盟將於1月16日上午9十至下午5時在開平餐飲學校舉辦「重新想像，實驗高教」論壇，邀請參與者與產官學、台日韓等多方單位對話，為台灣高教重新挹注活水。

(中時 )