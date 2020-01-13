中職富邦悍將恐將有人薪資仲裁！目前全隊完成談薪的球員大約8成，球團想要趕在農曆年前談完全部球員薪資有困難、但是樂觀可以完 成，不過樂觀之餘也不排除有球員進入薪資仲裁委的可能。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，現在球隊談薪完成的進度接近8成，球隊會在全部球員談成後一起公布數字，至於大約什麼時談成全部？他認為，這很難說，他希望盡快完成，好讓大家可以安定下來。

「投手陳鴻文會有一定幅度的加薪」，蔡承儒不排除陳鴻文將有複數年合約，而副領隊陳金鋒的合約進度，蔡承儒說，陳金鋒的合約到3月才會到期，其實現在談得差不多了。

蔡承儒沒有透露今年富邦球員整體的薪資調整幅度，他指出，要在全部球員談完後才能確定。由於中職仲裁委員會訂出2月1日受理球員薪資仲裁，所以農曆年成了重要指標關卡。

因此剩下約2成球員的談薪能否在過年前談成？蔡承儒表示，還是要看最後雙方的協商，進度可快可慢很難說，有些已經只差細節、有些還要一些時間。

不過，蔡承儒強調，往年也是2月底、3月初完成，如果要全部談完也是要差不多那個時間，他還是希望時程提早。其實富邦高層坦承有少數難纏的球員，一直談不成細節，不排除少數人會進入仲裁，好讓球團說明清楚。

(中時 )