台灣高鐵總旅運突破六億人次，已邁入倒數計時！根據高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至昨（12）日，累計已售出5億9908萬餘張票，尤其受到今年返鄉投票旅客大增，預計數日內累計售出張數就可突破6億人次大關。

高鐵公司呼籲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，或許您就是得獎的超級幸運兒。

為慶祝高鐵總旅運即將突破六億人次，高鐵公司推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，第六億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵！而前、後一名購票的旅客，高鐵公司將贈送「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客，則可獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。第六億人次旅客產生後，高鐵公司將於「六億搭乘 好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊，敬請民眾留意公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎（TGo會員或持定期票、回數票的旅客如獲獎，高鐵公司將另派專人聯絡；信用卡付款旅客由發卡銀行通知中獎，請再與本公司聯繫）。

同時，第六億人次旅客產生前，民眾至高鐵活動網站猜中第六億人次旅客的進站車站，即有機會抽中標準車廂免費車票！即日起至1月31日，玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，也有機會獲得免費車票或半價車票，總獎項高達416個，不限抽獎次數，歡迎民眾踴躍參加，與台灣高鐵一同迎接旅運新里程碑，祝福大家日常好事一直加乘！

高鐵公司表示，高鐵各車站均設置「六億搭乘 好事加乘」活動主題打卡牆，閘門、售票機等處亦張貼相關佈置，歡迎旅客拍照分享，與高鐵公司同慶旅運即將寫下新紀錄。此外，得獎名單將於2月7日（五）公布於活動網頁，敬請民眾留意公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎。

(中時 )