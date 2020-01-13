天風國際分析師郭明錤今天（13日）公布最新報告指出，2020年蘋果將推出5款新iPhone，分別為上半年的4.7吋LCD機型和下半年4款不同尺寸的OLED機型。

綜合媒體報導，郭明錤報告指出，蘋果今年將發布5款新iPhone，預計第一季發布4.7吋LCD螢幕、不支援5G的iPhone，可能命名為iPhone 9；而9月將推出其餘4款支援5G網路的iPhone，包含：5.4吋、6.1吋的後置雙攝OLED iPhone，以及6.1吋、6.7吋的後置三攝OLED iPhone，預計下半年共出貨8000~8500萬支手機。

報告指出，鴻海集團旗下的富智康負責新品開發，鴻海負責組裝出貨，在今年新機數量增加以及發布週期的改變下，富智康的一次性工程費用（Non-recurring engineering；NRE）可望明顯提升。

除了新iPhone外，郭明錤預估，富智康今年Android手機出貨將顯著增長，其組裝手機客戶主要是華為跟小米，2020年對這兩個客戶的出貨量均顯著增長，分別約為15%~20%與25%~30%。

(中時電子報)