總統大選底定，離岸風電、太陽能、國艦國造等政策概念股大謝票，盤中戮力向前衝，加上台積電、兆豐金、國泰金、南亞、統一及台泥等重量級集團股穩盤，使大盤開高之後，始終在盤上行進間清洗持股信心不足浮額，而呈開高走高榮景，並收復12100點。

加權股價指數終場上漲88.77點，報12113.42點，單日漲幅0.74%，成交1423.22億元。

不過，選前表現亮麗的被動元件如國巨、華新科；光學族群玉晶光與機電族群之亞德客-KY等，則拉回整理。唯從技術面、基本面觀察，該等類波段多頭架構，並未遭破壞，顯示盤勢依題材輪動格局，仍老神在在。

今上市櫃表現不錯者，包括譜瑞-KY、祥碩、上銀、世芯-KY、廣明、環球晶、榮創、智崴、聯合再生與和泰車等，多見法人、大股東與市場主力群著墨影子，值得持續追蹤。

權值股短線不佳者，包括聯電、股王大立光、台塑、長榮航、華航、台塑化、台玻、台灣大、聯發科與台達電等，上檔腳步疲軟。餘台積電、鴻海、日月光投控、富邦金、第一金、中信金、亞泥及遠東新等，俱站在多方。

(工商 )