總統及立委大選揭曉，蔡英文順利當選而且立委過半，在連任的路上執政黨立委仍然擁有多數，可以說是完全執政。針對大選後的房市走勢，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮提出三大指標，包括「民眾購屋信心」、「台商回流信心」與「中美商戰與兩岸動向」，將影響房市未來走勢。

「購屋者信心」方面，需觀察第一季交易量是否增溫？李同榮進一步指出，2019大選前12月六都房市交易量劇增，與2018年12月同期相比合計增長24.35%，而與11月相比也有13.31%之增長，顯然大選前的不確定因素並未影響房市的交易熱度，交易量不減反增。選後要觀察購屋者的信心，就從第一季的交易量與去年同期相比，若交易量超越去年同期，就代表購屋者的房市發展具有信心，今年交易量就會持續增溫，其實從選前六都交易量的劇增，已經可以預測到選後購屋者的信心。

「台商回流的信心」方面，則需觀察「商用不動產三寶（商辦、廠辦、工業用地）」是否持續加溫？李同榮表示，美中貿易戰開打一年多，台灣暫時撿到槍，促使不少台商回台投資，台灣政府適時推出租稅大赦政策，使得資金大舉投入商用不動產，促使商辦、廠辦、工業用地成為2019年房市三寶。

2020選後商用不動產表現是否延續2019年的熱度，就成為台商投資台灣的信心指標，觀察的重點就是商用不動產三寶的市場是否持續走強。

「中美商戰與兩岸動向」則需觀察中美商戰與兩岸關係是否惡化？李同榮表示，中國大陸對這次選舉結果的評估，以及往後對台灣所採取的對策是否轉變，將間接影響房市的往後表現，若是維持現狀當然對房市平穩的走勢不受影響，但若中美商戰持續加劇，中國大陸在內外政經背受壓力下，就可能對台灣採取政治上的恐嚇與經濟上的圍剿政策，企圖造成台灣內部恐慌，這是台灣政經上較不確定因素，也會間接成為房市平穩發展中的絆腳石，所以，中美商戰的發展與兩岸之間的動向，政府應該要有具體的因應對策。

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