吳卓源的專輯名稱已與時間有關，佩戴HAMILTON表記錄人生重要時刻。漢米爾頓柏登系列酒桶型腕表，2萬7600元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Chloe）

漢米爾頓爵士動芯鏤空腕表，3萬4100元。（HAMILTON提供）

漢米爾頓爵士淑女腕表，2萬5700元。（HAMILTON提供）

漢米爾頓爵士動芯鏤空腕表，3萬2300元。（HAMILTON提供）

漢米爾頓爵士星嵐腕表，2萬9100元。（HAMILTON提供）

創作型歌手吳卓源近半年來忙著新專輯《5am》，其中一首《全世界的朋友都讓我失望》陳述友情的背叛，吳卓源趕緊澄清這些日子以來她忙著做專輯，成天都待在錄音室裡，無暇和朋友聚會，「應該是反過來，我讓朋友失望。」說完，她面露緊張地問：「糟糕，這曲子一出來，會不會真沒朋友？」模樣十分可愛。

吳卓源的忙碌程度，從她的第三張專輯名稱《5am》就可以瞧出，由於凌晨5點是她創作靈感最豐富的時刻，每回進錄音室通宵熬夜工作，結束時低頭看著手表，多半已經天亮，於是《5am》就成為她專輯的名稱。

吳卓源笑說，時間對她來說有著相當重要的象徵意義，因此專輯名稱皆以時間命名。第一張專輯《1：28》，是專輯大功告成的時間點，當時已經是深夜1點28分，迄今她還記得她與工作人員在錄音室開心歡呼的情景。第二張專輯《1994依舊舊事》，則是她出生的年份，當年正是R&B最興盛的年代，聽著R&B長大的她，可說是打從一出生就種下音樂的種子。

「佩戴手表不僅是時尚的穿搭的一部分，且已成為一種習慣。」吳卓源說，在人生的重要時刻，她都會低頭看著手表，想著此時此刻她又達到人生新的里程碑，感觸特別深刻。

這回吳卓源受邀拍攝漢米爾頓（HAMILTON)時尚專輯，不論是帥氣的柏登系列酒桶型表，或是柔美的爵士系列女表，各自展現不同時尚風情，就像她多變的曲風，時而帥氣俏皮，時而慵懶性感，皆讓人為之著迷。

(中時 )