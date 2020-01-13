北市馬國華僑鄧姓女子遭人肢解並棄屍，涉嫌殺害鄧女的男子林國平，昨晚被發現陳屍基隆七堵區一處公寓住宅內，而警方為了確認屍體完整，今天上午重回基隆山區棄屍現場，以繩索攀爬到邊坡下方的水泥水溝，再次尋找屍體但一無所獲。
警方接獲法醫通知，鄧女遭肢解的遺體不完整，希望再重回現場尋找，截至中午並無新斬獲。
警方表示，11日發現遺體時，遭肢解的屍體分為2箱，其中1箱滾下邊坡後，距離水溝10公尺處則露出大腿，旁邊則有粉紅色的垃圾袋，裝有鄧女的衣物和證件，2隻手臂則卡在草叢。
林男7日下午5點分2次將屍體裝在黑色塑膠袋內搬運屍體，開著租來的轎車沿路尋找棄屍地點，最後選擇在基隆山區丟棄，他膽心事跡敗露，獨自一人到基隆海邊，待了2小時，又休息到8日早上6點，天亮後又重回現場查看，發現黑色塑膠袋破損有1隻腿、2隻手散落出來，林也不敢再往下丟，只以廢棄的沙發墊蓋在上方，隨即返回萬華富民路住處。
警方不斷查訪林男被捕展開逃亡，警方在屋內發現一把「殺牛刀」，鑑識人員研判，牛刀與遭肢解的切痕吻合，但沒有血跡反應，警懷疑是林嫌清洗得很乾淨。
警方在林嫌住處聞到濃濃消毒水味研判，浴室經過仔細清洗，警方打開浴室內的排水溝，從裡面驗出血跡反應，成為鐵證，加上林男已經畏罪自殺，整起案件留下許多謎團，留待檢察官解剖遺體後再確定林犯案過程。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。