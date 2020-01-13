林國平將女華僑分屍後，當街「提屍」。

涉嫌殺害馬國華僑的嫌犯林國平昨侵入基隆七堵一處住宅，以屋主的金爐點燃衣物、金紙致缺氧死亡。（報系資料照／李文正台北傳真）

北市馬國華僑鄧姓女子遭人肢解並棄屍，涉嫌殺害鄧女的男子林國平，昨晚被發現陳屍基隆七堵區一處公寓住宅內，而警方為了確認屍體完整，今天上午重回基隆山區棄屍現場，以繩索攀爬到邊坡下方的水泥水溝，再次尋找屍體但一無所獲。

警方接獲法醫通知，鄧女遭肢解的遺體不完整，希望再重回現場尋找，截至中午並無新斬獲。

警方表示，11日發現遺體時，遭肢解的屍體分為2箱，其中1箱滾下邊坡後，距離水溝10公尺處則露出大腿，旁邊則有粉紅色的垃圾袋，裝有鄧女的衣物和證件，2隻手臂則卡在草叢。

林男7日下午5點分2次將屍體裝在黑色塑膠袋內搬運屍體，開著租來的轎車沿路尋找棄屍地點，最後選擇在基隆山區丟棄，他膽心事跡敗露，獨自一人到基隆海邊，待了2小時，又休息到8日早上6點，天亮後又重回現場查看，發現黑色塑膠袋破損有1隻腿、2隻手散落出來，林也不敢再往下丟，只以廢棄的沙發墊蓋在上方，隨即返回萬華富民路住處。

警方不斷查訪林男被捕展開逃亡，警方在屋內發現一把「殺牛刀」，鑑識人員研判，牛刀與遭肢解的切痕吻合，但沒有血跡反應，警懷疑是林嫌清洗得很乾淨。

警方在林嫌住處聞到濃濃消毒水味研判，浴室經過仔細清洗，警方打開浴室內的排水溝，從裡面驗出血跡反應，成為鐵證，加上林男已經畏罪自殺，整起案件留下許多謎團，留待檢察官解剖遺體後再確定林犯案過程。

(中時 )