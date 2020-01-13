尋找下個接班人，參選台南市第一選區立委失利的國民黨市議員蔡育輝13日開砲，他呼應黨內青壯派說法，希望吳敦義立刻辭去黨主席、吳斯懷辭去不分區立委、中常委也要重新改選，大破大立進行改革，並以自身做起。他發出召集令，招募有意願的年輕人加入藍營行列，若輔導有成，下屆議員他都願意退居幕後全力抬轎。

蔡育輝指出，國民黨敗選的因素很多，如果不檢討改進，只會逐步泡沫化，他表示將從即日起暫停政黨活動，直到看見黨內改革的曙光，蔡育輝認為吳敦義應該立即辭去主席職及不分區候補的位置，中常委也應該進行改選，畢竟中常委審查出的不分區名單，也是拖累選情的主因，另外黨內應該建立機制，讓每屆中常委改選加入一定比例新人，替黨注入活水。

曾經為了國民黨不分區立委名單不符外界期待而「跳海」的蔡育輝，也呼籲吳斯懷應辭去不分區立委，蔡育輝指出，雖有退伍軍人告訴他若非吳斯懷率領八百壯士抗爭，軍人的年改會比現在更淒慘，但事實上軍改比公教年改輕微是因應美國要求，否則以後台灣年輕人誰還會來當職業軍人？因此軍改的「功勞」不必算在吳斯懷身上，吳斯懷辭職也能向外界彰顯國民黨改革的決心。

另外他也決定從自身做起，加速世代交替，宣布將啟動尋找可培植的接班人計畫，只要年齡在40歲以下，對公共事務有興趣及熱情，大學畢業以上學歷，願意加入國民黨的青年人，都可以和他接洽，他願意提供學習的機會，若才幹能力都優秀，在下屆台南市議員選戰中，他願意「讓賢」並轉為抬轎角色，擔任競選總幹事全力輔選。

(中時 )