法國圖魯斯-空中巴士宣佈在2019年間，一共向99家客戶交付863架商用飛機，年增8％。空中巴士產量已連續成長達17年。去年整年間，空中巴士生產線逐步轉移至NEO機型，並且創下一年內交付173架廣體飛機的紀錄。

以下為空中巴士在2019年的交機數：

A220家族：48架vs2018年20架（自從A220在2018年7月1日納入空中巴士起）

A320家族：642架（551架為NEO機型）vs2018年626架（386架為NEO機型）

A330家族：53架（41架為NEO機型）vs2018年49架（3架為NEO機型）

A350家族：112架vs2018年93架

A380：8架vs2018年12架

空中巴士去年創下銷售佳績，簽訂1,131架新飛機訂單。其中A220獲得63架淨訂單，使其成為同級飛機中的領導機型。A320家族繼續銷售成功，獲得654架淨訂單，新推出的A321XLR更獲得市場熱烈迴響。至年底為止，空中巴士廣體飛機獲得32架A350家族與89架A330家族淨訂單。

2019年間取消的363架訂單，主因為個別航空公司的決策與A380即將停產。至去年年底，空中巴士待交機訂單總數為7,482架。

空中巴士執行長Guillaume Faury表示：「我很高興看到空中巴士商用飛機訂單與交機數成長，這項成就反映出我們持續努力服務客戶，以及為市場帶來充滿競爭力的產品與服務。我要向客戶的忠誠，以及空中巴士團隊與業界夥伴的努力深致謝忱。」

空中巴士將於2020年2月13日公佈2019年全年財報。

(工商 )