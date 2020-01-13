路透引述消息指出，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）在印度展開事業重整，大約裁撤50名高層。

此舉凸顯沃爾瑪在印度市場面臨的挑戰，目前在該國共有28家批發門市，主要銷售商品給小型零售業者，而非一般消費者。

一位匿名消息人士稱，「這是因為公司對電子商務投注的心力將多過於實體店面。」

沃爾瑪並未對此作出回應。這家零售巨擘正積極發展印度電商市場，先前於2018年斥資160億美元收購印度線上市集業者Flipkart的多數股權，寫下沃爾瑪最大規模併購案。

(工商 )