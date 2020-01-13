傳沃爾瑪重整印度事業 裁撤50名高層 14:132020/01/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息指出，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）在印度展開事業重整，大約裁撤50名高層。 此舉凸顯沃爾瑪在印度市場面臨的挑戰，目前在該國共有28家批發門市，主要銷售商品給小型零售業者，而非一般消費者。 一位匿名消息人士稱，「這是因為公司對電子商務投注的心力將多過於實體店面。」 沃爾瑪並未對此作出回應。這家零售巨擘正積極發展印度電商市場，先前於2018年斥資160億美元收購印度線上市集業者Flipkart的多數股權，寫下沃爾瑪最大規模併購案。 (工商 ) #印度 #沃爾瑪 #消息 #零售 #業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為砍單有憂？砷化鎵業者：手機大餅未變 09:052020/01/09 財經 5G競標22天煞不住 明天可能「破天價」 20:092020/01/09 財經 掃除惱人味 家居除菌消臭夯賣 00:102020/01/10 消費 印度投資見增長 債市買氣升溫 04:102020/01/10 投資理財 一日外送員、終生意外險？業者批北市立法匆促 12:392020/01/10 生活 《國際經濟》澳洲11月零售額意外強勁，惟第四季經濟仍無起色 16:142020/01/10 財經 印度最高法院判決 政府中斷克什米爾網路違憲 20:212020/01/10 國際 觀光學者警示 年後將傳倒閉潮 18:502020/01/12 生活 貝佐斯訪問印度 將遭上萬名商家抗議 22:382020/01/12 財經 《通信網路》電信業全面擁抱開放性網絡，智邦CEO掐指算...再3年 13:412020/01/13 財經 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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