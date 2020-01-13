美國總統川普排定15日與中國簽署第一階段貿易協議，並將此宣傳為重大勝利，但付出的代價卻是美中這全球兩大經濟體歷時2年的僵局，代價可說是十分高昂。

法新社報導，美國智庫研究機構外交關係協會（Council on Foreign Relations）貿易專家奧登（Edward Alden）說：「美中兩國之間的難題仍未解決。」

但他承認，「政治上來說，效果對川普相當好」，尤其川普將於今年11月大選尋求連任。

奧登表示，白宮可自誇它曾「強硬應付中國」，且「嚴格說起來，川普確實達成協議」，兌現他2016年的競選承諾。

無論如何，美中握手言和有安撫市場的作用。雙方2018、2019年的彼此威脅、相互嗆聲和一來一往的加徵關稅，都導致市場動盪不安。

兩方貿易休兵同時有助於川普選情，有利於美國經濟。隨著不確定因素逐一消弭，消費者有更多理由大膽消費，企業也會把美中衝突憂慮擺一邊、繼續推動投資。

白宮表示，美中第一階段貿易協議包含改善北京針對外國企業技術轉移的要求，也包含擴大中國金融服務領域的市場准入。

根據美方，協議同時規定北京當局未來兩年進口美國商品的總額，需較2017年的進口水平高出2000億美元，包括500億美元的農產品。

川普拿出的交換條件包括取消原本上個月就要對電器、手機等中國製商品開始加徵的關稅。

協議同時把2019年9月1日起，對大約1200億美元中國貨品加徵的關稅稅率減半。

然而，許多關稅仍繼續課徵，且這場貿易戰已壓縮到美國企業。

康乃爾大學（Cornell University）貿易政策教授兼中國議題專家普拉薩（Eswar Prasad）表示，美中第一階段貿易協議「好壞參半」，而且有一定的代價。

「川普從中國和其他美國貿易夥伴那邊取得部分讓步，但美國不僅付出經濟上的代價，美國作為可信、可靠貿易夥伴的國際地位也受損。」

中國經濟明顯趨緩，部分原因與貿易戰有關；然而，美國製造業和農民也受到影響。

外交關係協會的奧登說：「美國農民和美國製造業受創程度相當顯著，中國最新的採購承諾將不足以彌補這份傷害。」

貿易專家團同時懷疑華府能自北京取得重大結構性改革。康乃爾大學的普拉薩就認為，中國不太可能會在川普政府一些重大要求上讓步，諸如大幅削減對企業的政府補貼。

中歐國際工商學院（CEIBS）經濟學和金融學教授許斌表示，中美雙方可以宣稱他們取得協議「是可以接受的，（但）稱不上勝利」。

他認為，美中爭議將持續「好幾年，未來10年、20年，甚至更久」，且時而衝突時而休兵。

(中央社)