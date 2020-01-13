大政治大爆掛-無色覺醒》 銷假上班先道歉 韓拚市長保衛戰 14:122020/01/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選結束，韓國瑜回到高雄市政府召開記者會，表示會持續努力拚市政，對於參選黨主席，則完全沒有規劃。韓國瑜表示現在回來高雄，會全力以赴拚市政，高雄市府會努力回應高雄市民期待。 至於國民黨2020大選慘敗，雖然黨主席吳敦義宣布週三中常會將率一級主管「總辭」。但是青壯代中常委姚江臨、李昭平及李德維今天表示，吳敦義應立即即請辭且生效，不必再等。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 成也韓國瑜，敗也韓國瑜 04:102020/01/12 時論廣場 揭韓國瑜敗選原因 黃暐瀚：「落跑市長」是弱點 07:582020/01/12 政治 韓國瑜到底敗在哪？這6區竟噴了200萬票 19:422020/01/12 政治 2020大選藍營慘輸不意外？趙少康驚爆這點 00:112020/01/13 政治 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 政治熱門新聞 分析2020選舉結果 沈富雄：我有三項不準！ - 政治 不是韓國瑜來選會贏？趙少康點破蔡英文打王牌 - 政治 韓粉瘋傳開票疑似作票？中選會書面回應了！ - 政治 政黨票新竹市最高 民眾黨可望推市長人選 - 政治 兩岸五個如果 蘇起嘆：已實現兩個 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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