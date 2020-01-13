2020大選結束，韓國瑜回到高雄市政府召開記者會，表示會持續努力拚市政，對於參選黨主席，則完全沒有規劃。韓國瑜表示現在回來高雄，會全力以赴拚市政，高雄市府會努力回應高雄市民期待。

至於國民黨2020大選慘敗，雖然黨主席吳敦義宣布週三中常會將率一級主管「總辭」。但是青壯代中常委姚江臨、李昭平及李德維今天表示，吳敦義應立即即請辭且生效，不必再等。

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(中時電子報)