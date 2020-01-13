為聚焦本業，光群雷(2461)積極處理轉投資光峰等子公司持股，預計今年第1季可以完成，在擺脫轉投資虧損包袱，以及群曜醫電開始貢獻營收下，光群雷董事長郭維武審慎樂觀看待今年營運，預估今年本業營收可望較去年成長5%到10%，毛利率可望維持30%以上，法人預估，光群雷今年每股盈餘有機會上看2元。

光群雷為全球第一大雷射全像材料整合廠，產品主要應用防偽標籤、包裝和裝飾等，在大陸日化品包裝市場排名第一，菸包防偽市場排名前3名，本業一直很穩定，除本業外，光群雷轉投資應用於教育市場的互動式投影機公司—光峰科技(持股約83%)，並由光群雷及光峰共同轉投資美國子公司—Boxlight，以及持股約46%的光耀(3666)，受到轉投資光峰科技認列約8000萬元到1億元，以及光燿約1000多萬元業外損失，光群雷2019年前3季稅後盈餘為4572萬元，年減14.51%，每股盈餘為0.3元，累計2019年合併營收為51.99億元，年減0.05%，法人預估，光群雷2019年每股盈餘為0.45元。

為擺脫轉投資虧損包袱，聚焦本業發展，光群雷決議處理光峰等子公司持股，預計今年第1季可以完成。

在本業部分，光群雷除原有的大陸市場，也積極開拓海外市場，郭維武表示，看好印度等南亞國家、中東及非洲市場，公司決定擴大印度廠區，預計今年底完成擴產，公司亦計畫2020年在印度推次品牌—Magic，全力搶進印度及孟加拉等南亞國家、中東國家及非洲市場，預計2021年起營收貢獻將會逐步顯現。

在生產部分，郭維武表示，大陸原有四個廠區，公司積極進行人事、採購及生產整合，可望有效降低生產成本，提升生產良率。

隨著擺脫轉投資虧損包袱、積極拓展印度等地區市場，以及群曜醫電開始貢獻營收下，郭維武表示，今年本業營收可望較去年成長5%到10%，毛利率可望維持30%以上，法人預估，光群雷今年每股盈餘有機會上看2元。

(時報資訊)