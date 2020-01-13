林芸嫻（右）說，以前只在個人臉書上開放給親朋好友認購春聯，這次第一次參加春聯義寫活動。（張毓翎攝）

林芸嫻設計的療癒小春聯可以貼在手機殼上。（張毓翎攝）

在地書法家侯清財至現場揮毫。（張毓翎攝）

朴子醫院提供150幅春聯，民眾憑就醫單據、健保卡就能免費索取。（張毓翎攝）

朴子醫院新任院長賴仲亮（左四）與義寫的書法家一起為活動開筆，一同寫下「吉祥金鼠喜迎新春」墨寶。（張毓翎攝）

隨著年節將近，衛生福利部朴子醫院13日上午舉辦「鼠」不盡健康春聯揮毫活動，在地書法家蕭吉川、侯清財、吳豐隆及黃瑞南皆至現場揮毫，今年特別邀請從桃園來的插畫家林芸嫻，設計Q版文創紅包袋、辦公室療癒小春聯等，相當受民眾歡迎，紛紛希望能貼家中，祈求來年風調雨順。

在大專院校擔任輔導老師的林芸嫻，在閒暇之餘喜歡畫插畫，她說，以前只會在個人臉書上，放上手寫創意春聯，再開放給親朋好友認購，每幅200元，全數捐贈給慈善團體，剛好院內社工室主任莊雲卿是她的大學同學，這次受到她的邀請，特別來朴子參與春聯義寫活動。

有些民眾會認為印刷版的春聯雖華麗精緻，但缺少了傳統春聯手寫的「年味」，因此，朴子醫院每年都會舉辦手寫春聯活動，並邀請書法家免費替民眾揮毫，提供150幅春聯，憑就醫單據、健保卡就能免費索取；排隊領取春聯的民眾說，手寫春聯不僅與眾不同，還能當作禮物送給好友。

今日朴子醫院新任院長賴仲亮與義寫的書法家一起為活動開筆，一同寫下「吉祥金鼠喜迎新春」墨寶，為朴子醫院帶來濃濃的過年氣氛；賴仲亮表示，今年行政院環保署特地延長清潔時間，1月將國家清潔周改為國家清潔月，呼籲民眾提早打掃，期盼迎接乾淨舒適的新春假期。

(中時 )