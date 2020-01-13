房市盤整期間新市鎮鹹魚翻身，根據新北市政府公布2019各區各里戶數最新統計，新北市人口及戶數最多的三個里都在林口及淡水二大新市鎮，林口湖南里以1萬714戶蟬聯冠軍，林口南勢里1萬499戶居次，而淡水崁頂里9,101戶，成為新北第三大里，崁頂里五年來人口更翻倍成長。

過去曾被視為「鬼城」的林三淡地區，學區、宜居特性及相對低廉的房價，現已成為首購族最愛。台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，新北前幾大里的共同特色就是優質小學學區，湖南里頭湖國小，南勢里新林國小、淡水崁里頂新市國小，都是熱門的雙語小學，更讓現代孟母們擠破頭，希望能夠設籍卡位 。

淡海新市鎮的淡水崁頂里人口數在2015年排名新北21名，2016年躍上第九名，並成為淡水第一大里，每年以兩個名次攀升，在2019年擠入新北前三名。

張旭嵐指出，崁頂里位於淡海新市鎮核心位置，隨著建案陸續交屋，淡水行政大樓、運動中心進駐，且淡海輕軌通車帶動生活機能越加完整，實際入住新市鎮的人口增加，崁頂里2015年僅9,755人，2019年已達1萬8,030人，等於翻倍成長。 台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示，湖南里內有林口國中、選手村、國民運動中心，生活機能完整，加上頭湖國小學區優勢，吸引家長購屋，周邊電梯產品單價約每坪25~28萬元間，而南勢里因為有捷運站A9站經過，交通便利，吸引不少建商推出大坪數建案，單價從每坪25~40萬元不等。

(工商 )